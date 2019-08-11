Рим, , 20:53 — REGNUM

Модный дом Versace принес извинения за производство футболок с изображением, на котором две провинции Китая — Гонконг и Макао были обозначены как независимые страны. Об этом 11 августа сообщается в заявлении компании, размещенным на китайском сервисе микроблогов Weibo.

«Это халатность нашей компании, и мы приносим глубокие извинения за последствия», — говорится в письме.

Кроме этого, представители итальянского дома моды подчеркнули, что они уважают суверенитет и территориальные границы Китая. Весь тираж одежды изъят из продажи и ликвидирован.

Напомним, скандал разразился после того, как представитель компании в Китае увидела ошибку и опубликовала фотографии новой коллекции футболок с городами и странами, где находятся отделения модного дома. После этого инцидента она заявила, что покидает Versace за неуважение целостности КНР.

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