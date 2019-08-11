Саров, Нижегородская область, , 19:46 — REGNUM

В связи с гибелью в Архангельской области пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) объявлен двухдневный траур в городе Сарове Нижегородской области. Глава администрации города Алексей Голубев уже подписал соответствующее постановление. Об этом сообщили РБК в администрации города.

Гвоздики Дарья Антонова © ИА REGNUM

В постановлении отмечается, что траур по погибшим объявляется с 11 августа по 12 августа включительно. В эти дни рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия, а также приспустить государственные флаги.

10 августа в пресс-службе госкорпорации «Росатом» сообщили, что в результате взрыва в Архангельской области, который произошел 8 августа, погибли пять сотрудников госкорпорации. Трагедия произошла на военном полигоне вблизи Северодвинска, где проводились испытания ракетного двигателя.

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