Москва, , 19:32 — REGNUM

Обладательница титула «Миссис Россия — 2019» Екатерина Нишанова на странице в соцсети Instagram прокомментировала свою победу в данном конкурсе.

«Мои ощущения, эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно! — написала она. — Счастье, радость и гордость за себя!«

По словам девушки, она потратила на репетиции много сил и труда, так как готовилась к конкурсу на протяжении шести месяцев.

Как передавало ИА REGNUM, 10 августа жительница Геленджика Екатерина Нишанова стала новой «Миссис Россия». Результаты жюри были оглашены в финале ежегодного конкурса, прошедшего в Московском культурном центре.

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