Пекин, , 19:23 — REGNUM

Восьмая по счету неделя культурных и художественных обменов международной молодежи открылась в Пекине.

В комплексе мероприятий, рассчитанных на пять дней, участвуют молодые представители из 14 стран мира, в том числе из России, а также из Китая, Германии, Австралии, Южной Кореи, Афганистана, Перу и ряда других стран, сообщает 11 августа Синьхуа.

В программе недели, организатором которой выступает Пекинское муниципальное управление по международным делам, находятся художественные представления и экскурсии по Пекину, а также семинары и другие мероприятия по обмену опытом.