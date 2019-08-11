Москва, , 19:09 — REGNUM

Строительство одного из самых крупных в Москве коммуникационного коллектора с диспетчерским пунктом будет завершено в 2020 году. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Административно-деловой центр Mos.ru

Коммуникационный коллектор будет расположен на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка. Он будет способен снабдить электричеством, теплом, водой, интернетом, телефонной связью до 200 тыс. человек.

«Для того чтобы обеспечить развивающийся район энергоресурсами, по поручению мэра Москвы было принято решение о строительстве коммуникационного коллектора. Сегодня уже выполнено порядка 75 процентов основных работ», — отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Напомним, административно-деловой центр «Коммунарка» является одним из приоритетных направлений развития новых районов Москвы. Строительство коллектора было начато в мае 2018 года. Недавно был введен в эксплуатацию участок Сокольнической линии с конечной станцией «Коммунарка».

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