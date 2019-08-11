Москва, , 16:45 — REGNUM

Виртуальную выставку портретов пассажиров российского и зарубежного общественного транспорта «Art of Metro» за две недели работы посетило более 10 тыс. человек. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Павильон МЦД Mos.ru

Экспозиция была развернута у стен Киевского вокзала с 27 июля по 11 августа, на которой были представлены выполненные в технике быстрого рисунка портреты пассажиров городского транспорта из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Пекина и Рима.

«Выставку в Демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров посетили более 10 тыс. человек. Художники проекта Art of Metro представили более 220 работ, которые можно было рассмотреть в мельчайших деталях на интерактивной панели. Еще две сотни набросков художники создали в первый день выставки, в конце июля», — уточняется в информационном письме.

Напомним, проект Art of Metro реализуется с 2013 года, идейным вдохновителем которого стал художник Максим Шаговиков. Кроме посещения выставки, любой желающий может воспользоваться бесплатной экскурсией предварительно заполнив заявку на сайте «Экскурсии в метро».

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