Москва, , 16:15 — REGNUM

В течение трех лет в Москве планируется ввести в эксплуатацию порядка 80 дошкольных и общеобразовательных учреждений. Об этом 11 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

Московская школа Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам градоначальника, на сегодняшний момент в Москве наблюдается пик рождаемости. Так, за последние пять лет в столичном регионе появилось на свет порядка 500 тыс. детей.

«Им, конечно, нужны новые сады и школы. В этом году мы построим около 30 детских садов и школ, и на ближайшие три года — где-то еще около 80, я думаю, даже больше», — заявил Собянин.

Он также подчеркнул, что развитие социальной инфраструктуры — одно из ключевых направлений строительного бизнеса.

Напомним, с 2011 года в столице было построено 342 детских садов и школ, 31% (106) из которых были возведены за счет инвесторов.

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