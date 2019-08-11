Москва, , 15:19 — REGNUM

Около 240 тысяч человек 11 августа приняли участие в богослужениях по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную мэрию.

Курбан байрам Дарья Антонова © ИА REGNUM

Богослужения прошли на шести площадках Москвы, четыре из них — мечети и территории рядом с ними. На это время в столицы были введены некоторые ограничения движения транспорта, которые к настоящему времени уже сняты.

Происшествий и других чрезвычайных ситуаций во время празднований зафиксировано не было.