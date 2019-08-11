Москва, , 13:59 — REGNUM

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева рассказала, что в системе среднего профессионального образования (СПО) грядут значительные изменения, так как ряд профессий уже устарел, но появилось множество новых профессий. Об этом она рассказала в интервью «Российско газете».

Ольга Васильева Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она рассказала, что с 1 сентября 2020 года из системы СПО будут исключены почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей.

Дело в том, что за прошедшие пять лет на эти профессии никто или почти никто не поступал. некоторые профессии просто устарели содержательно, или в принципе исчезают. Есть такие профессии, которые изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах.

Речь идет, в частности, о таких профессиях, как «изготовитель эмалированной посуды», «ткач», «вышивальщица», «сушильщик в бумажном производстве», «сборщик изделий электронной техники».

К примеру профессия «радиооператор» устарела технологически. Вместо неё будет введена новая профессия — «Монтажник оборудования мобильной связи».

Появятся совершенно новые специальности в системе СПО, в частности — «Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем», «аддитивные технологии» (технологии с использованием 3D-печати), «мехатроника и мобильная робототехника», «графический дизайн».

Также сейчас огромным спросом, по словам министра Васильевой, пользуется специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».

Васильева пояснила, что эта работа по этой специальности связана с промышленными роботами, их сборкой, установкой и запуском.

«Уже сейчас по этому перспективному направлению в России учатся 360 студентов в 10 колледжах, расположенных в 8 регионах», — рассказала министр.