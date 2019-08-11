Сухум, , 13:48 — REGNUM

Мусульмане Абхазии 11 августа отмечают праздник Курбан-байрам. Мусльман официально поздравили президент Абхазии Рауль Хаджимба и премьер-министр республики Валерий Бганба, сообщает информагентство «АпсныПресс».

6 августа правительство Абхазии утвердило распоряжение «О праздничном нерабочем дне Курбанныхуа», согласно которому, 11 августа 2019 года было объявлено праздничным нерабочим днём. И так как праздник выпал на воскресенье, 12 августа (понедельник) также объявлен нерабочим днем.

В своем поздравлении мусульман президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что праздник Курбан-байрам на протяжении веков «служит утверждению в обществе идеалов добра, справедливости и милосердия, призывает к доброму отношению к окружающим, объединяет людей».