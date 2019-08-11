Херсон, Украина, , 08:32 — REGNUM

На Украине так называемая «прокуратура Автономной республики Крым», которая была создана для поддержания претензий Киева на российский полуостров, провела в Херсоне обыски на танкере «Мария» в рамках дела о поставках топлива для российского Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба этой «прокуратуры».

По версии украинского следствия, в июне 2015 года данное судно, которое тогда называлась «Вилга», поставляло нефтепродукты для подразделений Черноморского флота в Севастополь. В Киеве считают, что тем самым экипаж судно нарушал украинский запрет на заходы в порты Крыма.

На данный момент судно носит название «Мрия» и ходит под флагом Украины. Оно находится в порту Херсона.

Напомним, что власти Украины все еще считают Крым своей территорией и постоянно придумывают новые санкции, чтобы осложнить жизнь на полуострове. Заметных результатов они не добились.