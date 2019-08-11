Москва, , 08:20 — REGNUM

Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019». Об этом было объявлено 10 августа в финале конкурса, проходившем в Московском культурном центре.

Также в номинации «Миссис Россия Globe» победительницей стала Ксения Кривко из Кемерово, и она будет представлять нашу страну на конкурсе «Mrs. Globe», который пройдет в Китае.

Кроме этого, победительницей в номинации «Гран-при Миссис Россия 2019» стала Елена Пупова из Великого Новгорода, а в номинации «Королева России» — Кристина Кошевая из Туапсе.

Ведущими церемонии награждения победительниц стали заслуженный артист России Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери.

Отметим, конкурс «Миссис Россия» проводится с 2000 года, его организатором выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планет женщин».