Москва, 11 августа 2019, 08:20 — REGNUM
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019». Об этом было объявлено 10 августа в финале конкурса, проходившем в Московском культурном центре.
Также в номинации «Миссис Россия Globe» победительницей стала Ксения Кривко из Кемерово, и она будет представлять нашу страну на конкурсе «Mrs. Globe», который пройдет в Китае.
Кроме этого, победительницей в номинации «Гран-при Миссис Россия 2019» стала Елена Пупова из Великого Новгорода, а в номинации «Королева России» — Кристина Кошевая из Туапсе.
Ведущими церемонии награждения победительниц стали заслуженный артист России Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери.
Отметим, конкурс «Миссис Россия» проводится с 2000 года, его организатором выступает фонд поддержки семьи, материнства и детства «Планет женщин».