Рим, , 00:36 — REGNUM

Министр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра страны Маттео Сальвини критически воспринял устроенную голливудским актером Ричардом Гиром гуманитарную акцию и разрешил ему увезти мигрантов к себе в Голливуд, сообщает 10 августа агентство Bloomberg.

Сообщается, что Сальвини порекомендовал актеру, призвавшему власти Италии принять корабль с беженцами, забрать всех мигрантов с судна и доставить их на свои виллы в Голливуде частным самолетом.

«Поскольку щедрый миллионер выражает свои требования о судьбе иммигрантов из Open Arms, мы благодарим его: он сможет доставить всех на своем частном самолете в Голливуд и держать их на своих виллах», — заявил глава МВД.

Ранее стало известно, что американский киноактер Ричард Гир решил принять живое участие в судьбе более сотни беженцев, скитающихся по Средиземному морю. Гир посетил судно, доставив мигрантам воду и продукты, после чего присоединился к пресс-конференции, организованной членами неправительственной организации Open Armsна итальянском острове Лампедуза, и призвал власти Италии предоставить убежище скитальцам.

Напомним, более сотни мигрантов были подобраны в Средиземном море более недели назад. С тех пор ни одно европейское государство не приняло переселенцев, в результате чего они вынуждены находится на борту судна посреди моря.