Москва, 10 августа 2019, 20:05 — REGNUM
Полиции Москвы удалось расчистить от протестующих территорию возле станции метро «Китай-город», передаёт корреспондент ИА REGNUM с места событий.
Основная часть акции протеста переместилась на улицу Забелина, расположенную неподалёку. Там в эти минуты находятся две-три сотни человек. Они скандируют лозунги и хлопают.
Полиция задержала четырёх человек, однако несанкционированная акция продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция освободила сквер возле здания администрации президента РФ.