История вопроса

В Москве лидеры оппозиции и мэрия договорились о проведении согласованного митинга 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Сразу несколько заявителей подали уведомления на 10 и 11 августа. Мэрия Москвы после рассмотрения согласовала обе даты.

Ранее 3 августа и 27 июля в столице прошли несанкционированные митинги. Они закончились массовыми задержаниями, административными арестами и даже уголовными делами о массовых беспорядках (части 2 статьи 212 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).