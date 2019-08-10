Москва, , 19:47 — REGNUM

Станция метро «Китай-город» в Москве работает в ограниченном режиме, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Полиция у станции метро Георгий Балаков © ИА REGNUM

Возле вестибюлей выставлены оцепления и «коридоры» сотрудников правоохранительных органов. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM полковник полиции, вход на станцию открыт. Однако выход со станции частично блокирован. Это подтвердили, в частности, пассажиры метрополитена, пытающиеся воспользоваться выходом №9. Их перемещение ограничено, и они остаются уже некоторое время за спинами стражей порядка.

Выход №8 открыт. Туда полиция направляет потоки людей с улицы.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 августа в центре Москвы проходит незаконная акция протеста. Она началась после согласованного митинга оппозиции, в завершении которого один из ораторов позвал собравших на «прогулку» у здания администрации президента РФ.