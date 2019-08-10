Киев, , 19:36 — REGNUM

Информация о том, что украинские киностудии не хотят работать с актером Анатолием Пашининым, не соответствует действительности. Об этом сообщила директор воевавшего в рядах ВСУ в Донбассе актера Пашинина Юлия Павлова телеканалу «Звезда».

Анатолий Пашинин (cc) PraktikaPro

»Ему (Анатолию Пашинину) там (на Украине) есть, чем заниматься, естественно,… поэтому не он просится, а по-прежнему ему поступают разные предложения», — сказала Павлова, добавив, что актер снимается на «Беларусьфильме».

При этом она добавила, что Пашинина, у которого много работы в разных проектах, зовут сниматься в Россию.

Ранее актер Сергей Марочкин в своем блоге сообщил о том, что А. Пашинин, который остался без денег и даже работал разнорабочим на Украине, якобы хочет вернуться в Россию.

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