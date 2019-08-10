Москва, , 19:07 — REGNUM

Заявления о том, что против Российской Федерации могли применить климатическое оружие, являются безответственными. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Дождь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Россия в своё время была впереди планеты всей по разработке климатического метеорологического оружия, — сказал Тишковец. — Такими технологиями обладают лишь несколько стран».

По его словам, российские специалисты обязательно узнали бы, если против страны что-то подобное было бы применено.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» назвал среди возможных причин аномально холодной температуры глобальное потепление, которое стирает «температурную грань» между Арктикой и экватором.

9 августа депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в эфире телеканала «Россия-1» сказал, что попытаться повлиять на погоду в РФ могли США.