Москва, , 18:48 — REGNUM

В эти минуты полиция выстроилась в две широкие шеренги на Старой площади в Москве, где проходит незаконная акция оппозиции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Полиция на митинге Георгий Балаков © ИА REGNUM

Ранее полиция уже выстраивала в сквере оцепление, однако из-за перестроений и из-за того, что были открыты газоны, освобождённый ими сквер вновь наполнился людьми. Теперь оцепление охватывает и газон, и пешеходные дорожки.

По всей видимости, стражи порядка готовятся полностью вытеснить людей с территории.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция уже задержала около сотни участников несанкционированной акции в центре столицы.