Москва, , 17:35 — REGNUM

В эти минуты проходят задержания у здания администрации президента у станции метро «Китай-город», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сначала полицейские, одеты в защитную экипировку, задержали двоих молодых людей со свёртком фастфуда в руках. Чуть позже были задержаны ещё двое.

В целом, в окрестностях здания администрации пока немноголюдно, потоки людей сравнимы с обычным днём. Тем не менее, площадь наполняется новыми людьми. По всей видимости, они приехали сюда после согласованного митинга оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, на митинге на проспекте Сахарова один из ораторов предложил отправится на «прогулку» к зданию администрации президента РФ.