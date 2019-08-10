Москва, , 16:37 — REGNUM

В Москве сотрудники полиции задержали одного из участников согласованной акции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчина с трибуны звал после митинга на станцию метро «Китай-город». Там, по его задумке, людям нужно было пойти «гулять» у здания администрации президента РФ.

После того, как оратор выступил, к нему подошли сотрудники полиции и увели в неизвестном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, завершает митинг оппозиции на проспекте Сахарова в Москве выступление группы «Кровосток».