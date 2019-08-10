Москва, 10 августа 2019, 16:28 — REGNUM
Только что с трибуны митинга призвали участников массового мероприятия пойти на прогулку к зданию администрации президента в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«С трибуны призвали после митинга отправиться на станцию метро «Китай-город» и «гулять» у здания администрации президента на Старой площади», — сообщил корреспондент.
Отметим, митинг оппозиции на проспекте Сахарова продолжается, несмотря на окончание согласованного времени. Выступает группа «Кровосток».