Москва, , 16:28 — REGNUM

Только что с трибуны митинга призвали участников массового мероприятия пойти на прогулку к зданию администрации президента в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«С трибуны призвали после митинга отправиться на станцию метро «Китай-город» и «гулять» у здания администрации президента на Старой площади», — сообщил корреспондент.

Отметим, митинг оппозиции на проспекте Сахарова продолжается, несмотря на окончание согласованного времени. Выступает группа «Кровосток».