Москва, , 15:59 — REGNUM

Полиция и Росгвардия пока не зарегистрировали серьезных нарушений на согласованном митинге внесистемной оппозиции на проспекте Сахарова в Москве. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

Полиция и протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего на митинг пришли порядка 20 тыс. человек. Это массовое мероприятие было согласовано с властями.

Требования митингующих разнонаправлены. Они требуют и допуска незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, и отмены этих выборов и их переноса. Также они требуют отмены процесса сбора подписей для регистрации независимых кандидатов.