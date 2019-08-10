Москва, , 15:55 — REGNUM

На митинг внесистемной оппозиции на проспекте Сахарова пришли порядка 20 тыс. человек. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по городу Москве.

Напомним, что митинг был согласован мэрией. Его организаторы решили выступить в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Полиция пока не зарегистрировала каких-то серьезных нарушений общественного порядка на митинге.

Наблюдается отток участников.