Москва, , 15:40 — REGNUM

В Москве на митинге оппозиции проходит выступление рэпера Face, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я не оратор, в принципе. Я просто спою свои песни, и если кто-то знает их слова, подпевайте вместе со мной», — сказал певец.

Из колонок включили музыку, начались песни. Одна, потом вторая. Одна из девушек, принимающая участие в митинге, залезла на возвышение и начала танцевать в такт ритма. Некоторые собравшие подтанцовывают и подпевают.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы ранее выступили с предупреждением о недопустимости проведения концерта на митинге, поскольку этого не предусматривает формат мероприятия.