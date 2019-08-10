Москва, 10 августа 2019, 15:35 — REGNUM
К 15:00 на митинг внесистемной оппозиции на проспекте Сахарова в Москве пришли около 15 тыс. человек. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
По данным полиции, начался отток участников митинга.
Напомним, что мэрия согласовала внесистемной оппозиции митинг на проспекте Сахарова. Организаторы заявили, что в митинге примут участие до 100 тыс. человек.
Чтобы собрать побольше народу организаторы привлекли популярных рэп-исполнителей.