Москва, , 15:35 — REGNUM

К 15:00 на митинг внесистемной оппозиции на проспекте Сахарова в Москве пришли около 15 тыс. человек. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

По данным полиции, начался отток участников митинга.

Напомним, что мэрия согласовала внесистемной оппозиции митинг на проспекте Сахарова. Организаторы заявили, что в митинге примут участие до 100 тыс. человек.

Чтобы собрать побольше народу организаторы привлекли популярных рэп-исполнителей.