Москва, , 15:20 — REGNUM

Члены Совета при президенте РФ по правам человека в ближайшее время проведут проверку столичных спецприёмников, где содержатся задержанные участники несогласованных публичных акций, прошедших в Москве. Об этом сообщил официальный сайт СПЧ. Результаты посещений будут доведены до сведений общественности.

«В связи с сообщениями СМИ о плохих условиях в столичных спецприёмниках, где содержатся административно арестованные граждане, было решено, что члены Совета в самое ближайшее время проведут проверку этих учреждений», — говорится в сообщении.

Напомним, несогласованные акции так называемых независимых депутатов в кандидаты Московской городской думы седьмого созыва прошли в Москве 27 июля и 3 августа.