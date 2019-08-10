Москва, , 13:54 — REGNUM

Члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывают граждан, которые решили принять участие в санкционированном митинге внесистемной оппозиции в Москве, не поддаваться на провокации и не принимать участие в возможных несанкционированных акциях, которые также могут состояться сегодня, 10 августа.

На проспекте Академика Сахарова недалеко от Комсомольской площади (площадь трёх вокзалов) уже начали собираться участники митинга внесистемной оппозиции. Они будут снова митинговать против недопуска на выборы в Московскую городскую думу ряда кандидатов.

Оппозиционеры уже провели три массовые акции, две из которых были не согласованы и закончились разгоном и задержаниями.

Мэрия Москвы предупредила, что по данным правоохранительных органов, сегодня на митинге готовятся провокации.