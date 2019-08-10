Мадрид, , 13:37 — REGNUM

В Испании Гражданская гвардия обнаружила у побережья Турции яхту, которую неизвестные угнали в начале апреля 2019 года из порта Пальмы автономного сообщества балеарских островов. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Гражданской гвардии Испании.

Стоимость яхты оценивается в 3,5 млн евро. Чтобы найти судно испанские правоохранители задействовали систему международного сотрудничества. Вскоре удалось выйти на след похитителей. Сперва яхту видели в Греции, а затем в Турции.

Анкару предупредили о том, что похищенная яхта может находиться в турецких территориальных водах. У подозреваемых, к тому же, были поддельные документы на яхту, что затруднило её идентификацию турецкими властями.

В итоге на борту яхты были задержаны четыре человека — три гражданина Турции и один гражданин России.

В самой Испании по факту хищения яхты было возбуждено уголовное дело. По нему проходят ещё четыре фигуранта — подданный Испании, а также граждане Венгрии, Португалии и Германии.