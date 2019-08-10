Москва, 10 августа 2019, 12:37 — REGNUM
Менингококовый сепсис стал причиной смерти фэшн-директора ЦУМа и вице-президента ювелирной компании Mercury Аллы Вербер. Об этом 10 августа сообщили представители предпринимательницы на её официальной странице в Instagram.
«Официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис», — говорится в сообщении.
Также в нем подчеркивается, что эта информация сообщается для того, чтобы пресечь все спекуляции и слухи в СМИ.
Кроме этого, отмечается, что организм предпринимательницы не смог побороть инфекцию из-за слабого иммунитета и что она будет похоронена в Торонто 14 августа.
Отметим, как сообщалось, Алла Вербе скончалась 6 августа на 62-м году жизни. В качестве первоначальной причины смерти называли обширный инфаркт.