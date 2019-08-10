Москва, , 12:16 — REGNUM

Команда fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер опубликовала официальную причину её смерти. Запись появилась на её странице в Instagram.

«Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ называлась другая причина. В публикации назвали также время и место похорон — канадский Торонто, 14 августа.

Алла Вербер ушла из жизни 6 августа.