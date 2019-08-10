Бужумбура, , 11:35 — REGNUM

Правительство Бурунди резко раскритиковало доклад о росте заболеваемости малярией в стране, опубликованный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», в начале этой недели ВОЗ заявила, что ситуация с распространением малярии среди бурундийского населения достигла критической стадии.

Согласно докладу, с начала этого года в Бурунди было зарегистрировано около пяти миллионов случаев заболевания малярией, из которых более 1800 закончились летальным исходом.

Министр здравоохранения Бурунди Тадди Ндумана сообщил журналистам, что цифры в докладе были завышены: число заразившихся заболеванием составляет 4,3 миллиона человек, при этом от заболевания погибло всего около 1400 граждан.