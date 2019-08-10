Анкара, , 12:12 — REGNUM

После проведения ряда успешных экспедиций в Антарктике турецкие ученые приступили к исследованиям уже в Северном Ледовитом океане. Первая турецкая экспедиция в Арктику была организована в июле 2019 года под эгидой Центра полярных исследований Стамбульского технического университета и спонсорской поддержке банка İş Bankası. Ее возглавила Бурджу Озсой, руководившая исследованиями в Антарктике.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бурджу Озсой заявила: «В арктическую экспедицию вошло 7 ученых и 41 представитель различных учреждений. Благодаря феномену полярного дня мы реализовали 14 научно-исследовательских проектов»

По ее словам, основной целью экспедиции стали научные исследования при минимальных затратах. Она отметила: «Полярные территории отличаются самым суровым климатом и сложным рельефом. Несмотря на все связанные с этим сложности, посещение этих районов и их исследование — один из самых важных эпизодов жизни человека».