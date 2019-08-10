Москва, 10 августа 2019, 11:25 — REGNUM
Задержанному по делу о массовых беспорядках в Москве Дмитрию Васильеву требуются медикаменты, сообщает ОВД-Инфо.
Издание поясняет, что мужчину допрашивали в Следственном комитете до 5:30. И сейчас он находится в ИВС. Обвинение ему пока не предъявлено, Васильев находится в статусе подозреваемого.
Из публикации следует, что по медицинским показаниям задержанному требуются лекарственные препараты.
«Ему не разрешили взять с собой в камеру инсулин и глюкометр», — говорится в тексте.
Уголовное дело о массовых беспорядках возбуждено после несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.