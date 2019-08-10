Копенгаген, , 12:45 — REGNUM

Финансовый надзорный орган Дании (Finanstilsynet) инициировал расследование в отношении пяти датских банков, которые подозреваются в намеренном обмане клиентов. Надзорный орган запросил у банков Nordea, Jyske Bank, Nykredit, Sydbank и Spar Nord информацию о том, не противоречат ли их действия закону, когда банки «помогают» своим клиентам с инвестированием средств.

Данная проверка была инициирована на фоне различных скандалов, связанных с Danske Bank, где в 2017—2018 годах сотрудники рекомендовали клиентам вкладываться в продукт Flexinvest Fri, зная, что инвесторы почти наверняка потеряют свои деньги — об этом сообщает датское информационное агентство «TV2».

Надзорный орган сосредоточит свое внимание на тех клиентах, которые вкладывают средства в инструменты рынка с невысоким риском и лишь на короткий промежуток времени. Орган также проверит, что именно банки предлагали своим клиентам в тех случаях, когда инвестирование было заранее невыгодным.

Finanstilsynet потребовал, чтобы вся необходимая информация была в распоряжении ведомства не позднее 19 августа 2019 года.