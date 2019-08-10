Москва, , 11:11 — REGNUM

В центре Москвы до вечера 10 августа на ряде улиц будет ограничено автомобильное движение в связи с согласованным митингом внесистемной оппозиции. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Уточняется, что движение будет полностью перекрыто на проспекте Академика Сахарова, где и пройдёт сам митинг. Также будет перекрыта улица Маши Порываевой.

Кроме того, будет перекрыта Каланчевская улица до Докучаева переулка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня должна состояться уже четвертая акция внесистемной оппозиции, которая протестует против недопуска ряда кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Стоит отметить, что две из трех предыдущих акций были несогласованными. Они закончились разгоном и массовыми задержаниями.