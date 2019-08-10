Аддис-Абеба, , 11:31 — REGNUM

Полицейское управление штата Оромо, расположенного на северо-востоке Эфиопии, сообщает об инциденте с вооруженным нападением на западе региона. Согласно докладу полиции, в результате нападения погибло семеро местных жителей, и, по меньшей мере, трое получили ранения. Полиция штата, тем не менее, не приводит подробных данных о происшествии. Известно, что инцидент произошел в районе Борде-Гумби области Гимджабет в регионе Западный Харарге. Об этом сообщает эфиопское новостное издание Fana.

Глава региональной полиции Оромии Сеюм Ассефа заявил, что полиция и силы безопасности региона занимаются поиском нападавших. По его словам, мотивы боевиков пока неясны, но на данный момент есть информация, что неизвестные вооруженные люди открыли огонь по гражданским лицам из окон автомобиля.

Глава полиции сообщил, что военнослужащие сил обороны Эфиопии и федеральная полиция мобилизованы по тревоге и направлены в регион для ликвидации боевиков. Руководство штата Оромо в выпущенном пресс-релизе пообещало, что «силовые ведомства примут необходимые правовые меры против тех, кто совершил нападение».