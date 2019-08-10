Подгорица, , 11:32 — REGNUM

Президент Сербского национального совета в Черногории Момчило Вуксанович отправил запрос в делегацию ЕС (Европейского союза) в Черногории о его приеме по вопросу признания дискриминации сербов во всех сферах общественной и культурной жизни Черногории. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Момчило Вуксанович в запросе делегации ЕС заявил, что сербам, проживающим в Черногории, было отказано в обеспечении всех прав, включая конституционные, которые гарантируют защиту сохранения этнического самосознания.

Он также заявил, что государственные учреждения Черногории игнорируют жалобы правозащитников на очевидную дискриминацию сербов.

Вуксанович отметил, что их обращения к черногорским органам исполнительной и законодательной власти, включая спикера парламента, премьер-министра и президента Черногории, остались без ответа. По его словам, без согласия Сербского национального совета из Черногории были отправлены отчеты в правозащитные ведомства ЕС о состоянии прав человека, которые не отражают реальную ситуацию на местах.

Вуксанович также подчеркнул, что сербы полностью исключены из работы в государственных учреждениях Черногории и местного самоуправления, а правовые решения принимаются, главным образом, против интересов черногорских сербов «с целью ассимиляции сербского народа».