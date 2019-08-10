Тирасполь, , 10:47 — REGNUM

«Только в Приднестровье трудовые коллективы в свое время массово выступили против распада Советского Союза. И в этом заключается уникальность нашего края», — заявил президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский на собрании, посвященного тридцатилетнему юбилею Объединенного Совета трудовых коллективов (ОСТК) — движения, стоявшего у истоков создания приднестровского государства, передает ИА REGNUM.

Красносельский напомнил, что «тогда народ СССР попал в очень тяжелое положение в связи распадом единого государства». «Я глубоко убеждён, что распад происходил из-за предательства политической элиты СССР… И только в Приднестровье объединенные трудовые коллективы выступили за сохранение Советского Союза», — сказал президент ПМР

На мероприятии также выступил первый президент ПМР Игорь Смирнов. По его словам, советы трудовых коллективов в то время представляли и отстаивали интересы всего народа ПМР. «Хочу поздравить вас с тридцатилетием действия не на бумаге, а в жизни», — сказал он.

Объединенный Совет трудовых коллективов в Тирасполе был создан 11 августа 1989 года. Позже советы трудовых коллективов организовали массовую забастовку в знак протеста против принятия в Молдавии дискриминационного закона о языках, а затем помогали проводить референдум о создании ПМР. Они же участвовали в формировании органов власти республики и в первых рядах встали на защиту Приднестровья от вооружённой агрессии Молдавии.