Иерусалим, , 12:35 — REGNUM

9 августа у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме прошла акция протеста. По сообщениям израильского информационного агентства Israel HaYom, демонстранты требовали принятия необходимых мер для возвращения на родину тел двух израильских солдат, погибших в ходе операции «Нерушимая скала» в 2014 году.

На акцию протеста пришли более сотни израильтян, главных образом — родственники и друзья погибших в «Нерушимой скале» Орона Шауля и Адара Голдина. До сих пор их тела удерживает радикальное движение ХАМАС в Секторе Газа. По мнению демонстрантов, правительство Израиля не предпринимает должных мер для возвращения тел погибших солдат.

Напомним, что операция «Нерушимая скала» проходила с 8 июля по 26 августа 2014 года и стала самой длительной военной операцией Израиля в Секторе Газа.