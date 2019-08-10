Иерусалим, , 11:03 — REGNUM

8 августа двое израильских арабов обратились в полицию Израиля с жалобой на избиение со стороны представителей ультраортодоксальной общины. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, инцидент произошел недалеко от источника Эйн-Авиэль, где отдыхали двое жителей арабской деревни Кафр-Кара.

По словам молодых людей, ортодоксы избили их после того, как услышали, что пострадавшие разговаривают между собой на арабском языке. Сообщение об инциденте сразу же поступило в полицию. В настоящий момент идет расследование обстоятельств происшествия.

Один из пострадавших уверен, что нападение было осуществлено на националистической почве. Молодые люди также обвинили правительство и полицию в бездействии.