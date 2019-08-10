Кейптаун, , 12:10 — REGNUM

Лоббисты из организации ЮАР AfriForum, куда входят представители белого меньшинства, выдвинули обвинения в отмывании денег и коррупции против бывшего министра спорта Фикиле Мбалулы, сообщил африканский новостной портал «Maroela Media».

Это произошло после того, как Sedgars Sport, поставщик спортивных товаров, якобы получил от Мбалулы взятку в размере от 20 до 45 тысяч долларов во время поездки министра в Дубай в 2016 году. В то время компания работала с Южноафриканской конфедерацией спорта и Олимпийским комитетом (Sascoc).

Глава антикоррупционного подразделения AfriForum Моник Тоте в своем заявлении сказала: «Министр отправился в отпуск с «грязными деньгами» и воспользовался отношениями с Sedgars Sport в личных целях».

Расследование под руководством общественного защитника Бусисиве Мхвебане в прошлом году показало, что Мбалула был безответственным и действительно нарушил кодекс этики члена действующего Кабинета. Его поведение «явно расходилось» с положениями конституции.

Мбалула, его жена и трое детей отдыхали в Дубае с 28 декабря 2016 года по 3 января 2017 года в роскошном отеле Atlantis The Palm, который был разработан международной компанией Sol Kerzner.

В прошлом году Мбалула опубликовал заявление о том, что поездка была оплачена за счет «частных семейных финансовых ресурсов». Он отрицал какую-либо связь со спортивным брендом.