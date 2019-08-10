Кейптаун, , 12:48 — REGNUM

Старший преподаватель Университета Стелленбоша в ЮАР Яко Фольшенк, выступая с лекцией на тему Всемирного дня экологического долга, высказался категорически против чрезмерного потребления ресурсов и чрезмерного загрязнения в ЮАР, сообщил африканский новостной портал «Maroela Media».

Фольшенк сослался на доклад Южноафриканского национального института развития энергетики, представитель которого недавно заявил, что, если бы все люди в мире относились к ресурсам так, как относятся южноафриканцы, нам понадобилось бы 1,7 планеты.

«Мы используем больше экологических ресурсов, чем природа может регенерировать. Сюда входит чрезмерный вылов рыбы и вырубка лесов, чрезмерный выброс в атмосферу углекислого газа, — сказал Фольшенк.

По словам Фольшенка, наибольшее влияние на окружающую среду оказывает средний класс.

«По мере роста доходов домашние хозяйства потребляют больше мяса, могут позволить себе больше бытовых приборов, потребляющих энергию, и, как правило, используют личный транспорт вместо общественного», — сказал он.

Тем не менее, добавил эксперт, в группах с высоким доходом влияние снова падает, поскольку они могут позволить себе экологически чистые продукты, которые обычно стоят дороже.

По его словам, двумя ключевыми компонентами решения проблемы являются энергетические инновации и эффективное использование энергии.

Эксперт также выразил обеспокоенность уровнем выбросов углекислого газа в ЮАР. «Уровень выбросов CO2 в Южной Африке является одним из самых высоких в развивающемся мире. Из-за зависимости от производства электроэнергии на угольных электростанциях, ЮАР занимает 14-е место в глобальном списке стран по количеству выбросов в атмосферу,» — сказал он.