Москва, , 10:45 — REGNUM

Свыше 518 тысяч уведомлений от граждан России о наличии у них второго гражданства получили миграционные подразделения МВД РФ за последние пять лет, сообщили 10 августа в пресс-центре МВД.

«Согласно ведомственной статистической отчетности, с 2014 г. подано порядка 518 тыс. уведомлений о наличии у гражданина РФ иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве», — отметили в МВД России.

Кроме этого, в ведомстве добавили, что за I полугодие текущего года в соответственные подразделения МВД поступило свыше 21 тысячи таких уведомлений.

Отметим, летом 2014 года в России вступил в силу закон, по которому граждане России обязаны сообщать миграционным подразделения МВД РФ о наличии у них гражданства другой страны, вида на жительства или иного документа о праве проживания за рубежом.