Москва, , 10:07 — REGNUM

Количество проданных в России лекарств против импотенции выросло на 60% за последние пять лет. Такие данные приводит 10 августа аналитическая компания DSM Group.

По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.

При этом уточняется, что если пересчитать упаковки в таблетки, то рост рынка препаратов для лечения импотенции станет ещё большим, так как в 2,8 млн упаковок в 2015 году было продано 12 млн таблеток, а в 4,5 млн таблеток в 2019 — 34,3 млн. Соответственно, это составляет почти трехкратный рост.

При этом, как считают в DSM Group, причина такого резкого роста продаж данных препаратов состоит в том, что за прошедшие пять лет цена упаковки такого препарата снизилась за счет появления на рынке многих аналогов дорогих лекарств. В качестве примера приводятся лекарства, содержащие действующее вещество известного препарата «Виагра» — силденафил, которых в настоящее время зарегистрировано в госреестре лекарственных средств несколько десятков.

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