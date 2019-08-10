Москва, , 09:54 — REGNUM

Фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергей Фомин назвал следователям «персонально ответственных» за задержания, сообщает газета «Наша Версия» со ссылкой на источники в Следственном комитете РФ.

По мнению задержанного, ответственность лежит на основателе ФБК Алексее Навальном и юристе организации Любови Соболь.

«По данным источника в СК, Фомин дал соответствующие показания следователям», — пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа Басманный суд Москвы арестовал Сергея Фомина по уголовному делу о массовых беспорядках. Мужчина был объявлен в розыск, но позже сам пришёл в полицию. Ранее в Следственном комитете назвали фигуранта одним из организаторов массовых беспорядков.

«Следствием установлено, что Фомин направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков», — сказано в сообщении СК.