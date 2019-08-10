Москва, , 08:09 — REGNUM

Четыре самые распространенные в России фамилии это — Иванов, Кузнецов, Попов и Сидоров, рассказал 10 августа председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН Алексей Мосин.

При этом, по словам Мосина, приводимым «Российской газетой», в различных регионах России место данных фамилий в списке может изменяться. К примеру, в Екатеринбурге на первом месте будет стоять фамилия Кузнецов, далее — Иванов и за ними Попов и Смирнов.

Также, по данным многих исследований, в целом в России наиболее распространена фамилия Смирнов.

Кроме этого, по данным эксперта, в списке из 500 наиболее популярных в России на первых 25 местах фамилии: Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков, Фёдоров, Морозов, Волков, Алексеев, Лебедев, Семенов, Егоров, Павлов, Козлов, Степанов, Николаев, Орлов, Андреев, Макаров, Никитин и Захаров. А замыкают его фамилии — Калачев, Грибов и Елизаров.

Отметим, также Алексей Мосин рассказал, что, по его мнению, на то, какая распространена в том или ином регионе фамилия главным образом влияют два фактора — миграция и исторические события.