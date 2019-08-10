Москва, , 07:56 — REGNUM

Министерство здравоохранения Российской Федерации назвало регионы, в которых граждане болеют реже всего. Соответствующие статистические данные за 2018 год были опубликованы на сайте Минздрава.

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Оказалось, что в России меньшего всего болеет население Кабардино-Балкарии и Чечни. Согласно данным ведомства, в этих республиках на 100 тыс. населения зарегистрировано 95−96 тыс. заболеваний. Уточняется, что речь идёт именно о заболеваниях, так как у одного человека может быть сразу несколько болезней.

Далее идёт Курская область, там на 100 тыс. населения уже 116,5 тыс. болезней. Самыми больными оказались Алтайский край, Санкт-Петербург и Карелия.

Кроме того, в 2018 году больше всего новых заболеваний выявлено было в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.