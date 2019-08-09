Каменск-Уральский, Свердловская область, , 23:38 — REGNUM

В Каменске-Уральском (Свердловская область) подходит к концу строительство «школы-новостройки» в районе «Южный». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.

Около сотни штукатуров и плиточников занимаются отделкой внутренних помещений. Уже готова система вентиляций, освещение, информационные инженерные сети. В спортивном зале добивают потолок, а обеденный зал скоро ждёт покраска.

Ожидается, что к сентябрю все мокрые работы будут завершены. Будут установлены двери и учебное оборудование.

Планируется, что объект будет сдан к началу декабря 2019 года.

Напомним, 9 августа 2019 года мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал идею строительства ещё одной школы в Академическом районе города. Возможно, учреждение откроется уже к 2021 году.

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