Нижний Тагил, Свердловская область, , 23:28 — REGNUM

Демидовскую горбольницу в Нижнем Тагиле (Свердловская область) снабдили современным диагностическим оборудованием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

В медучреждении открыли усовершенствованный кабинет компьютерной томографии с новой системой томографии Siemens SOMATOM Scope. Само помещение перенесло ремонт. На модернизацию было потрачено 30 млн рублей областных денег.

Новый томограф предоставляет высокое качество изображения при оптимальной дозе излучения. Оборудование отличает доступность и надёжность. Благодаря усовершенствованиям сократится время ожидания между процедурами сканирования.

Томограф приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Напомним, в 2019 году в Красноуфимской горбольнице организовали отделение, которое выполняет рентгенохирургические методы диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Это удалось сделать благодаря профильному нацпроекту.

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