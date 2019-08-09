Санкт-Петербург, , 23:18 — REGNUM

АО Телерадиокомпания «Петербург» («Пятый канал») отреагировало на многочисленные сообщения в СМИ о расселении исторического Дома Радио в центре Петербурга и о состоянии блокадных артефактов внутри.

Как сообщили ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе «Пятого канала», за 21 год, что телерадиокомпания владеет зданием на Итальянской улице, и сам Дом, и «артефакты, которые в нем находятся, тщательно оберегались и будут оберегаться исключительно за счет средств собственника».

Напомним, ранее петербургские политики и деятели культуры, комментируя возможное расселение Дома Радио, заявляли о абсолютном запустении исторической его части. Здание было построено в начале ХХ века, с 1930-х годов оттуда вещало ленинградское радио, включая годы блокады.

«Студии Радио «Петербург», пленочный и нотный архивы, все, связанное с Ольгой Берггольц и Блокадным Радио, остаются на своих местах, а условия хранения существенно улучшаются. Сейчас в здании так же за счет собственника ведется плановый ремонт», — заявили на «Пятом канале».

Все работы проходят под наблюдением комитета по охране памятников (КГИОП) и с учетом архитектурных норм, принятых для реконструкции исторических зданий в Петербурге, подчеркивает телерадиокомпания.

«Действительно, в наш город переезжает один из лучших музыкантов планеты — Теодор Курентзис. Он приглашен нами в качестве арендатора. Это станет безусловным событием для культурной жизни города, да и всей страны в целом. Надеемся, что сотрудничество с прославленным музыкантом наполнит стены Дома Радио новыми смыслами и укрепит позиции Санкт-Петербурга как культурной столицы России», — отметили на Пятом канале.

Добавим, критики такого решения замечали, что, по некоторым данным, помимо оркестра Курентзиса в Доме Радио появятся отель и рестораны.

«Вызывает недоумение, что ряд общественных деятелей и политиков через СМИ распространяют недостоверную информацию, не выяснив истинный порядок вещей у собственника. Складывается ощущение, что эти поступки могли быть продиктованы личными корыстными или политическими интересами», — возмутились в телерадиокомпании «Петербург».

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